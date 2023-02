Giffeys Ex-Förderer Heinz Buschkowsky: Rot-Grün-Rot muss jetzt Schluss machen

Der frühere Bezirksbürgermeister von Neukölln und Förderer von Franziska Giffey, Heinz Buschkowsky (SPD), hat vor einem Weiterregieren von Rot-Grün-Rot gewarnt. Franziska Giffey dürfe als Regierende Bürgermeisterin ihre Arbeit nicht fortsetzen. Buschkowsky sagte T-Online: „Wenn Rot-Grün-Rot einfach weitermacht, wäre das nichts anderes als Wählerbetrug. Frau Giffey ist eindeutig abgewählt worden.“

Er erklärte: Dieser Senat habe „fürchterlich auf die Nase geboxt“ bekommen. Wenn die Koalition das ignoriere und weiter regiere, sei das für ihn eine „Verbalhornung des politischen Systems.“ Regierungsbildungen mussten sich nach der politischen Gefühlslage in der Bevölkerung richten.

Nach der Berlin-Wahl: Noch ist völlig unklar, wer mit wem regiert

Die Abgeordnetenhauswahl am Sonntag hat die CDU mit 28,2 Prozent für sich entschieden. Grüne und SPD kommen jeweils auf 18,4 Prozent. Die Linke auf 12,2 Prozent. Die CDU sieht bei sich den Regierungsauftrag und will so schnell wie möglich mit Grünen und SPD Sondierungsgespräche führen. Doch auch Franziska Giffey klammert sich an ihre Macht. Ihre amtierende Koalition hätte ebenso eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Welche Regierung Berlin bekommt, ist völlig offen.

SPD-Urgestein Heinz Buschkowsky war jahrelang Bezirksbürgermeister in Neukölln. Er gilt als einer der Wegbereiter für die Karriere von Franziska Giffey. In letzter Zeit hatte er sie aber immer wieder kritisiert – auch für ihren aus seiner Sicht zögerlichen Umgang mit den Silvesterausschreitungen. Buschkowsky, der eigentlich SPD-Mitglied ist, machte vor der Abgeordnetenhauswahl aktiv Wahlwerbung für die CDU.