Französin beleidigt Macron als „Dreck“ – Festnahme und Gerichtsprozess

Eine Frau in Nordfrankreich muss sich vor Gericht verantworten, weil sie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einem Facebook-Post als „Dreck“ bezeichnet hatte. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Der Frau droht demnach eine Geldstrafe von 12.000 Euro, wenn sie bei dem Prozess, der im Juni stattfinden soll, verurteilt wird. Sie wurde am Freitag festgenommen und zur Befragung in Gewahrsam genommen, nachdem die lokale Verwaltungsbehörde des Staates eine Beschwerde über ihren Facebook-Post eingereicht hatte, sagte der Staatsanwalt der nördlichen Stadt Saint Omer, Mehdi Benbouzid, gegenüber AFP.

Die Anzeige bezog sich auf einen Beitrag auf ihrer Facebook-Seite vom 21. März. Die Frau postete folgenden Satz, kurz bevor Macron bei einem Mittagsinterview im Fernsehen seine umstrittene Rentenreform verteidigen wollte: „Dieses Stück Dreck wird um 13:00 Uhr zu Ihnen sprechen... diesen Dreck sehen wir immer im Fernsehen“, schrieb sie.

Festgenommene Frau: „Sie wollen ein Exempel an mir statuieren“

Die Frau in den 50ern war eine Unterstützerin der „Gelbwesten“-Proteste 2018-2019, die Macron während seiner ersten Amtszeit erschütterten. Sie ist wegen „Beleidigung des Präsidenten der Republik“ angeklagt und wird sich am 20. Juni in Saint Omer vor Gericht verantworten müssen, so die Staatsanwaltschaft. „Sie wollen ein Exempel an mir statuieren“, sagte die Frau gegenüber der Regionalzeitung La Voix du Nord, die zuerst über die Vorwürfe berichtet hatte.

Die Frau, die von der Zeitung als Valerie bezeichnet wird, sagte, sie sei erstaunt gewesen, als sie am Freitagmorgen an die Tür klopfte und feststellte, dass die Polizei gekommen war, um sie festzunehmen. „Ich fragte sie, ob das ein Scherz sei, ich sei noch nie verhaftet worden“, sagte sie. „Ich bin nicht der Staatsfeind Nummer eins.“

Die monatelange Protestbewegung gegen die Rentenreform hat die sozialen Spannungen in Frankreich in die Höhe getrieben, und Macron und seine Regierung weigern sich, nachzugeben. Am Dienstag kam es zu neuen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten, und die Gewerkschaften haben für den 6. April einen neuen Tag mit Streiks und Protesten angekündigt.