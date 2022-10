Die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux steht unter Verdacht, Antisemitismus und Israelfeindlichkeit zu fördern. Als wesentlicher Grund werde ein Engagement in der BDS-Bewegung (Boycott, Divest and Sanctions) angeführt, berichtete die Jerusalem Post.

Am Mittwoch erhielt Ernaux den Nobelpreis für Literatur. Das Werk der 82-Jährigen ist überwiegend autobiografisch geprägt. Insbesondere thematisierte sie ihren Werdegang vom Arbeiterkind zur Autorin. Über ihr politisches Engagement in Bezug auf Israel und die Nahost-Politik ist bislang wenig bekannt.

Die nun vorgebrachten Vorwürfe beziehen sich auf einen von Ernaux unterzeichneten Brief, in dem die israelische Gaza-Politik kritisiert wird: Im Jahr 2021, kurz nach der Operation „Guardian of the Walls“, wurde das von der Autorin unterstützte Projekt „A Letter Against Apartheid“ veröffentlicht, in dem Angriffe auf Araber und Palästinenser sowie israelische Angriffe auf den Gazastreifen thematisiert werden. Von israelischen Arabern angeführte Unruhen in Israel sowie mehr als 4000 vom Gazastreifen auf Israel abgefeuerte Raketen sollen dabei allerdings ausgespart worden sein.

„Es ist falsch und irreführend, dies als einen Krieg zwischen zwei gleichberechtigten Seiten darzustellen“, heißt es in dem von Ernaux unterzeichneten Brief. Israel wird darin außerdem als „Kolonialmacht“ bezeichnet.

Ernaux soll Freilassung von Attentäter gefordert haben

Doch ihr israelkritisches Engagement gehe weiter zurück, heißt es. Ernaux soll mehrere Briefe unterzeichnet haben, die sich gegen Israel positionierten. Dies betrifft auch einen Brief aus dem Jahr 2018, unterzeichnet von 80 Künstlern, in dem Empörung über eine Veranstaltung der interkulturellen Saison Israel-Frankreich geäußert wurde. In dem Brief wurde behauptet, dass die Saison dazu beitrage, das Bild des Staates Israel zu „beschönigen“. „Es ist eine moralische Verpflichtung für jeden Menschen mit Gewissen, die Normalisierung der Beziehungen zum Staat Israel abzulehnen“, heißt es in dem Schreiben.

Ein weiterer Brief soll ein Jahr später mit etwa 100 französischen Künstlern initiiert worden sein, die zum Boykott des Eurovision Song Contest aufriefen, der in diesem Jahr in Tel Aviv ausgetragen wurde. Die Künstler, unter anderem wohl auch die Nobelpreisträgerin, forderten das französische Fernsehen auf, die Veranstaltung nicht zu übertragen.

Schließlich soll Ernaux auch ein Schreiben unterzeichnet haben, in dem die Freilassung von Georges Abdallah gefordert wird, einem libanesischen Aktivisten, der 1980 die Libanesischen Revolutionären Bewaffneten Fraktionen mitbegründete und 1982 wegen des Mordes an US-Leutnant Charles R. Ray und des israelischen Diplomaten Yaakov Bar-Simantov zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. In dem anscheinend von der französischen Autorin unterzeichneten Brief werden Ray und Bar-Simantov als „aktive Mossad- und CIA-Agenten“ und Abdallah als „engagiert für das palästinensische Volk und gegen die Kolonisierung“ bezeichnet.