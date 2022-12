Französischer Serienmörder verlässt nepalesisches Gefängnis Sein Spitzname war „die Schlange“: Ein Franzose wurde in Nepal zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er Touristen ermordete. Jetzt kam er nach 19 Jahren frei - ... dpa

Der französische Serienmörder wurde nach 19 Jahren in Haft aus dem Gefängnis entlassen. Niranjan Shrestha/AP/dpa

Kathmandu -Ein berüchtigter französischer Serienmörder hat nach 19 Jahren Haft ein nepalesisches Gefängnis verlassen dürfen. Vom Gefängnis in der Hauptstadt Kathmandu sei er am Freitag an die Migrationsbehörde des Landes übergeben worden, unter deren Kontrolle er bis zu seiner Abschiebung sein werde, sagte der Gefängnischef der Deutschen Presse-Agentur. Er würde abgeschoben, sobald alle benötigten Dokumente und Flugtickets vorlägen.