Als erste WM-Schiedsrichterin: Französin Frappart pfeift DFB-Spiel Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart pfeift das dritte deutsche Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar gegen Costa Rica am Donnerstag. dpa

Die französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart wird als erste Frau ein WM-Spiel der Männer pfeifen. dpa/Maurice Van Steen

Al-Chaur -Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart pfeift das dritte deutsche Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar gegen Costa Rica am Donnerstag. Sie ist die erste Schiedsrichterin in der Geschichte der Fußball-WM der Männer, die ein Spiel leitet, wie aus der Ansetzung des Weltverbands FIFA am Dienstagabend hervorging.