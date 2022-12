Frau an Berliner S-Bahnhof mit Kabel geschlagen: Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Bundespolizei in Berlin fahndet nach einem Mann, der im April dieses Jahres eine Frau am S-Bahnhof Mehrower Allee geschlagen haben soll. Weil die Ermittler in dem Fall bisher nicht weiterkommen, haben sie am Dienstag nun ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Der Unbekannte soll am 12. April gegen 20.10 Uhr plötzlich auf die am Bahnsteig stehende 31-Jährige zugegangen und sie aus bislang ungeklärten Gründen unvermittelt mit einem abgetrennten Kabel ins Gesicht geschlagen haben. Der Angreifer traf die Frau mit dem Kabel an der Wange und flüchtete anschließend über die Gleise in Richtung Raoul-Wallenberg-Straße. Der 31-Jährigen gelang es noch, ein Foto von dem Tatverdächtigen zu machen, als dieser sich im Gleisbereich befand.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fragt: Wer kennt die Person auf dem Foto? Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030/2977790 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800/6888000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.