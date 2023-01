Frau aus Eifersucht angezündet? Angeklagter schweigt Gegen einen 35-Jährigen, der seine Partnerin aus Eifersucht mit Desinfektionsmittel übergossen und angezündet haben soll, hat der Prozess vor dem Berliner La... dpa

Berlin -Gegen einen 35-Jährigen, der seine Partnerin aus Eifersucht mit Desinfektionsmittel übergossen und angezündet haben soll, hat der Prozess vor dem Berliner Landgericht begonnen. Die 43 Jahre alte Frau habe erhebliche Verbrennungen erlitten, heißt es in der am Donnerstag zu Beginn der Verhandlung verlesenen Anklage. Dem Mann wird schwere Körperverletzung und Freiheitsberaubung zur Last gelegt. Die Verteidigerin erklärte, ihr Mandant werde sich derzeit nicht zu den Vorwürfen äußern.