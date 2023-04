Frau bei Wohungsbrand schwer verletzt Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neu-Hohenschönhausen hat eine Bewohnerin eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Die Frau wurde von einem Notarzt behande... dpa

PRODUKTION - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neu-Hohenschönhausen hat eine Bewohnerin eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Die Frau wurde von einem Notarzt behandelt und dann von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Berliner Feuerwehr am Samstag mitteilte. In der Wohnung in der Welsestraße waren am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache Teile der Einrichtung in Brand geraten. Das Feuer sei rasch gelöscht worden, hieß es. Die Einsatzkräfte bargen in der Wohnung zwei tote Katzen. Die Wohnung liegt im fünften Obergeschoss eines Wohnhauses mit sechs Etagen.