Frau beraubt und in Auto mitgerissen: Verdächtiger gefasst

Berlin -Eine 51-jährige Frau wurde im Juni in Berlin-Neukölln bei einem Raubüberfall schwer verletzt - nun hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das teilte sie am Freitag mit. Ein Mann hatte der Frau in einem Spätkauf eine Kette vom Hals gerissen und war in ein Auto geflohen. Die Frau verfolgte ihn und lehnte sich durch das offene Fenster der Beifahrerseite in das Fahrzeug. Der Räuber gab Gas, riss die Frau mit, bis ihre aus dem Autofenster ragenden Beine gegen einen Kleintransporter prallten. Die 51-Jährige wurde aus dem Wagen geschleudert und erlitt Bein- und Beckenbrüche.

Der 36-jährige Verdächtige soll das polizeilich gesuchte Fluchtfahrzeug nun bei einem Tankbetrug benutzt haben. Dadurch kam ihm die Polizei auf die Spur. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung erlassen.