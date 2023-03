Frau fährt mit überhöhter Geschwindigkeit: Zwei Verletzte Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln sind zwei junge Frauen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 18-jährige Autofahrerin a... dpa

ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln sind zwei junge Frauen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 18-jährige Autofahrerin am Samstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit hinter einem Polizeiwagen, der auf dem Weg zu einem Einsatz war. Kurz hinter einer Kreuzung wechselte eine in derselben Richtung fahrende 77-Jährige den Fahrstreifen, um der Polizei Platz zu machen. Als sie anschließend wieder den Fahrstreifen wechselte, fuhr die 18-Jährige von hinten auf das Auto der Seniorin auf.