Frau findet beim Renovieren Waffensammlung hinter Wand Bei Renovierungsarbeiten hat eine ältere Berlinerin diverse Waffen wie etwa eine Panzerfaust hinter ihrer Schlafzimmerwand gefunden. Einsatzkräfte stellten i... dpa

Berlin -Bei Renovierungsarbeiten hat eine ältere Berlinerin diverse Waffen wie etwa eine Panzerfaust hinter ihrer Schlafzimmerwand gefunden. Einsatzkräfte stellten in der Wohnung Schreckschusswaffen, Flinten, eine Maschinenpistole, mehrere Handfeuerwaffen und die besagte Panzerfaust sicher, wie die Polizei am Mittwoch auf Facebook mitteilte. Demnach hatte die Frau den Fund bereits vergangene Woche gemeldet - am Donnerstag berichteten mehrere Online-Medien darüber.