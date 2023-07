Frau in Angermünde von Jugendlichen rassistisch beleidigt

Zwei Jugendliche haben in Angermünde (Uckermark) eine gebürtige Kenianerin rassistisch beleidigt. Wie die Polizei in Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilte, ...

Angermünde -Zwei Jugendliche haben in Angermünde (Uckermark) eine gebürtige Kenianerin rassistisch beleidigt. Wie die Polizei in Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilte, waren Beamte auf Streife am Dienstagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz auf die Gruppe aufmerksam geworden, als die 33-jährige Frau den 15 Jahre alten Jungen und seine gleichaltrige Begleiterin zur Rede stellte. Gegen die beiden Uckermärker wird nun wegen Volksverhetzung ermittelt.