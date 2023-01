Frau in Berlin transfeindlich beleidigt und angegriffen Eine Frau ist nach Polizei-Angaben in Berlin transfeindlich beleidigt und angegriffen worden. Die 23-jährige Transfrau sei in einem U-Bahnhof und in der U-Ba... dpa

Berlin -Eine Frau ist nach Polizei-Angaben in Berlin transfeindlich beleidigt und angegriffen worden. Die 23-jährige Transfrau sei in einem U-Bahnhof und in der U-Bahn von zwei Männern drangsaliert und geschlagen worden, teilten die Ermittler am Freitag mit.