Frau in Berliner Club sexuell missbraucht: Polizei fahndet nach diesen Mann

Die Polizei Berlin hat mit veröffentlichten Bildern aus einer Überwachungskamera die Suche nach einem Mann aufgenommen, der im dringenden Verdacht steht, eine Frau in Berlin-Kreuzberg sexuell missbraucht zu haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Gesuchte am Samstag, den 12. März 2022, der Abgebildete in den Morgenstunden einer Frau in den Toilettenbereich eines Nachtclubs gefolgt sein, um sie dort sexuell zu missbrauchen. Sie habe deutlich erkennbar unter Drogen gestanden.

Der Unbekannte ist ca. 30 bis 40 Jahre alt, etwa 160 bis 170 cm groß und von normaler Statur. Er hat augenscheinlich eine Halbglatze und trug zur Tatzeit eine blaue Jeans und ein dunkles Oberteil. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera ist zu erkennen, dass der Tatverdächtige den Club in Begleitung eines weiteren Mannes verlässt, bei dem es sich um einen wichtigen Zeugen handeln könnte, so die Polizei.

Der Tatverdächtige beim Verlassen des Clubs. Polizei Berlin

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und /oder dem Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 - 913402, per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (pb)