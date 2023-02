Frau in Flüchtlingsunterkunft getötet: Ehemann angeklagt Gut vier Monate nach dem gewaltsamen Tod einer ukrainischen Frau in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft hat die Staatsanwaltschaft den Ehemann angeklagt. Si... dpa

Berlin -Gut vier Monate nach dem gewaltsamen Tod einer ukrainischen Frau in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft hat die Staatsanwaltschaft den Ehemann angeklagt. Sie geht davon aus, dass der 50-Jährige seine Frau im vergangenen Oktober erstochen hat, weil diese ihm kein Geld aus der Haushaltkasse geben wollte. Ein Streit darüber sei eskaliert und der Mann habe mit einem Messer gezielt in Richtung des Herzens der 44-Jährigen zugestochen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Familienvater soll wegen Totschlags vor das Landgericht Berlin kommen.