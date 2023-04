Frau in Flüchtlingsunterkunft getötet: Ehemann vor Gericht

Nach dem gewaltsamen Tod einer ukrainischen Frau in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen ihren Ehemann. Der ...

Berlin -Nach dem gewaltsamen Tod einer ukrainischen Frau in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen ihren Ehemann. Der 51-Jährige soll seine Frau im vergangenen Oktober erstochen haben, weil ihm die 44-Jährige kein Geld aus der Haushaltskasse geben wollte.

Vor den Augen der beiden gemeinsamen Töchter habe er in der Unterkunft in Alt-Hohenschönhausen mit einem Messer zugestochen. Die ältere Tochter holte nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch Hilfe. Wiederbelebungsversuche seien jedoch erfolglos geblieben. Dem Mann wird vor dem Berliner Landgericht Totschlag zur Last gelegt.