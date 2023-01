Frau in Geschäft in Markdorf erschossen - Haftbefehl In einem Geschäft in der Nähe des Bodensees wird eine Frau erschossen. Sie arbeitet dort. Ihr Ehemann sitzt nun in U-Haft. dpa

Mitarbeiter der Kriminaltechnik der Polizei sichern Spuren in einem Geschäft in Markdorf in der Nähe des Bodensees, wo am Samstag eine Frau getötet wurde. David Pichler/TNN/dpa

Markdorf -Mit mehreren Schüssen soll ein 47-Jähriger in einem Geschäft in der Nähe des Bodensees seine Frau getötet haben. Einen Tag nach der Tat in Markdorf (Baden-Württemberg) am Samstag wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Er war kurz nach den Schüssen festgenommen worden.