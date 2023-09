Handy-Raub in Berlin-Reinickendorf: Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Berliner Polizei bittet mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Gesuchte soll eine 24-jährige Frau am Dienstag, dem 1. November 2022, gegen 0.45 Uhr in der Ollenhauerstraße in Berlin-Reinickendorf ausgeraubt haben.

Der Tatverdächtige soll die Frau zunächst angesprochen und ihr dann das Handy entrissen haben. Die beraubte Frau blieb unverletzt.

Eine andere Aufnahme des Tatverdächtigen Polizei Berlin

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt

180 bis 185 cm groß

lange, schwarze Haare, hinten zu einem Dutt gebunden

Kinnbart und leichter Oberlippenbart

Zur Tatzeit trug der Gesuchte einen hellblauen Trainingsanzug mit dunklen sowie gemusterten Absetzungen an Arm- und Beinaußenseiten sowie schwarze Turnschuhe mit einer hell abgesetzten Sohle.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und/oder zum Fluchtweg machen?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder zu dem Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-173131 oder per E-Mail entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.