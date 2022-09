Mit der Veröffentlichung von Fotos aus mehreren Überwachungskameras der BVG sucht die Polizei Berlin nach zwei Männern. Einer davon soll zwei Frauen geschlagen und getreten haben. Die Tat ereignete sich bereits am Samstag, den 14. Mai 2022, gegen 2.10 Uhr im U-Bahnzug der Linie U6 in Richtung Alt-Tegel kurz vor dem U-Bahnhof Rehberge. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Unbekannte und sein Begleiter hatten sich in dem Waggon gegenüber der beiden 22 Jahre alten Frauen hingesetzt. Dort habe der Tatverdächtige mit dem schwarzen Trainingsanzug die Frauen in deutscher und französischer Sprache beleidigt. Eine Polizeisprecherin: „Die jungen Frauen riefen im Zug laut um Hilfe. Daraufhin schlug Tatverdächtige unvermittelt einer der beiden Frauen mit der Hand ins Gesicht. Anschließend trat der Tatverdächtige der anderen Frau mit seinem beschuhten Fuß in den Brustbereich.“

Wer kennt die beiden Männer und kann der Polizei Hinweise geben?

Polizei Wer kennt diese Männer?

Die Sprecherin weiter: „Der Mann, der den Angreifer begleitete, wirkte bei der Beleidigung und Körperverletzung nicht mit, kommt hier jedoch als Zeuge in Betracht.“ An der U-Bahnstation Rehberge verließen beide Männer den Zug und den Bahnhof in Richtung Müllerstraße.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Circa 185 bis 190 Zentimeter groß

Bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug mit goldfarbenen Streifen an den Ärmeln und Hosenbeinen

Trug eine schwarze Umhängetasche vor der Brust

Polizei Dieser Mann soll die Frau gegen die Brust getreten haben.

Beschreibung des Begleiters (Zeuge): Circa 175 bis 185 Zentimeter groß

Trug ein türkisfarbenes T-Shirt sowie eine schwarze Jacke mit pinkfarbenen Ärmeln, eine blaue Jeanshose und dunkle Schuhe

Trug ebenfalls eine Umhängetasche am Körper

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildeten jungen Männer und kann Angaben zu deren Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Wer kann weitere, sachdienliche Hinweis zur Tat oder zu den Abgebildeten geben?

Hinweise bitte an das Kommissariat des Polizeiabschnitts 17 in der Oudenarder Straße 16 in 13347 Berlin-Wedding unter der Rufnummer 4664 117 700 oder 4664 171 100, per Email an Dir1A17AK@Polizei.Berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle.