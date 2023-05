Frau mit Messer in Berlin-Neukölln attackiert: Polizei fahndet nach diesem Mann

Eine 28-Jährige wird am 28. Januar in der Schierker Straße in Neukölln mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Nach einer Messerattacke auf eine Frau in Berlin-Neukölln Ende Januar bittet die Polizei mit Fotos um Hilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Die Ermittler haben dazu am Donnerstag Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Am Samstag, den 28. Januar 2023, soll der abgebildete Mann gegen 12.20 Uhr eine Frau vor einem Wohnhaus in der Schierker Straße in Neukölln mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Als Anwohner zur Hilfe eilten, flüchtete der Mann, der eine blaue OP-Maske trug, in Richtung Ilsestraße. Aufgrund mehrerer Stichverletzungen wurde die 26-Jährige in einem Krankenhaus notoperiert, wodurch sie den Angriff überlebte.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664 - 573410 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664 - 571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an dir5k34@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.