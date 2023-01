Frau mit Schussverletzungen: Tatverdächtige festgenommen Mit Schussverletzungen ist eine Frau am Neujahrsmorgen im Keller eines Einfamilienhauses in Zepernick (Barnim) aufgefunden worden. Nach Polizei-Angaben wurde... dpa

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Zepernick -Mit Schussverletzungen ist eine Frau am Neujahrsmorgen im Keller eines Einfamilienhauses in Zepernick (Barnim) aufgefunden worden. Nach Polizei-Angaben wurde die 56-Jährige von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Eine 57-Jährige wurde als Tatverdächtige festgenommen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein versuchtes Tötungsdelikt vorliege, müsse ebenso geklärt werden wie das Tatmotiv, hieß es am Sonntag weiter. Die Verletzungen der Frau wurden zunächst als nicht lebensbedrohlich eingeschätzt. Laut Polizei war gegen 6.10 Uhr über die Rettungsleitstelle ein Anruf eingegangen.