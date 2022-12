Frau nach Trennung mit Messer attackiert: Ex-Mann angeklagt Unter einem Vorwand soll ein Bauingenieur seine Ex-Frau in seine Wohnung in Berlin-Reinickendorf gelockt - und sie dann mit einem Messer attackiert haben. Di... dpa

Berlin -Unter einem Vorwand soll ein Bauingenieur seine Ex-Frau in seine Wohnung in Berlin-Reinickendorf gelockt - und sie dann mit einem Messer attackiert haben. Die Staatsanwaltschaft hat den 35-Jährigen nun wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Sie gehe von Heimtücke aus. Der Deutsche soll die Ermordung seiner Ex-Frau geplant haben, weil es Streit um die gemeinsame Tochter gegeben haben soll. Um die Tat umzusetzen soll der 35-Jährige die Frau Ende Juli unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt haben.