Frau stirbt bei Brand in Hochhaus in Prenzlauer Berg In einem Hochhaus bricht ein Feuer aus. Rauch breitet sich rasch aus. Die Feuerwehr eilt Bewohnerinnen und Bewohnern zur Hilfe. Für eine Frau kommt die Rettu... dpa

PRODUKTION - Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Wohnungsbrand in einem Berliner Hochhaus ist eine 63-Jährige gestorben. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um die Mieterin der Wohnung in Prenzlauer Berg, in der das Feuer am Samstag ausgebrochen ist. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes seien unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Montag mit. Nach Angaben der Feuerwehr mussten bei dem Brand drei Menschen mit sogenannten Rauchhauben aus dem Haus gerettet werden. Laut einem Feuerwehrsprecher wurden zehn Bewohner vor Ort medizinisch betreut, ins Krankenhaus musste aber niemand von ihnen.