Frau stirbt nach Attacke - Kettensäge sichergestellt Eine Frau stirbt nach einer Attacke in einem Hochhaus. Ein Nachbar wird festgenommen. Am Tatort stellen Beamte eine Kettensäge, Werkzeuge und brennbare Flüss...

Einsatzkräfte und Fahrzeuge stehen vor einem Haus in Berlin-Lichtenberg. Paul Zinken/dpa

Berlin -Eine Frau ruft in der Nacht bei der Polizei an und schildert, dass ihr Nachbar sie attackiert. Als Polizisten in dem Hochhaus im Berliner Bezirk Lichtenberg eintreffen, können sie jedoch nur noch den mutmaßlichen Täter festnehmen. Die 52-Jährige ist tot. Ein 52 Jahre alter Mann, der sich mit schweren Verletzungen ebenfalls am Tatort befindet, kommt ins Krankenhaus. Auch eine Kettensäge und Werkzeug stellen die Beamten sicher, wie ein Polizeisprecher später berichtet. Zudem werden Glasflaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit gefunden, aus der kleine Flammen lodern. Was genau in der Nacht zum Freitag geschehen ist, versucht nun eine Mordkommission zu klären.