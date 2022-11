Frau stirbt nach Verkehrsunfall in Marzahn

Eine 88 Jahre alte Frau ist zwei Tage nach einem Verkehrsunfall in Marzahn gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verstarb sie bereits am 8. November. Am 6. November war es zu dem Unfall gekommen.

Bei dem Unfall auf dem Blumberger Damm war ein 82-Jähriger beim Linksabbiegen in die Kienbergstraße mit dem entgegenkommenden Auto eines 35-Jährigen zusammengestoßen. Beide Autofahrer und die 88 Jahre alte Beifahrerin des Seniors kamen zu ambulanten Behandlungen in eine Klinik.

Bei der Frau verschlechterte sich der Gesundheitszustand derart, dass sie zwei Tage später verstarb. Die Ermittlungen der Polizei ergaben einen Zusammenhang zu dem Verkehrsunfall, so dass sie nun als Verkehrsunfalltote registriert wurde – die 28. in diesem Jahr in Berlin.