Haushaltsunfall: Frau stürzt auf Küchenmesser und verletzt sich schwer

Bei der Hausarbeit ist stets Vorsicht geboten – immer wieder kommt es zu schweren Unfällen. Eine Frau in Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat sich in einer Küche bei einem Sturz auf ein Messer schwer verletzt. Sie rutschte am Freitagabend auf nassen Fliesen aus und landete auf dem Küchenmesser, das im Besteckkorb eines geöffneten Geschirrspülers stand, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg in der Nacht zum Samstag mitteilte. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei schloss Fremdeinwirkung aus.