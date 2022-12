Frau verfolgt und sexuell missbraucht: Polizei fahndet mit Video nach Tatverdächtigem

Der Tatverdächtige sprach die Frau in der U5 an und verfolgte sie, als sie am U-Bahnhof Tierpark ausstieg. In einer Grünanlage soll er sie dann überwältigt haben.

Nachdem am 28. Augut eine Frau in Berlin-Friedrichsfelde grob attackiert und und sexuell missbraucht worden sein soll, fahndet die Berliner Polizei nun mit einem Video nach dem Tatverdächtigen. Das Video zeigt den Mann in einer U-Bahn der Linie 5. Es ist auf der Webseite der Berliner Polizei zu finden.

Zunächst habe der Unbekannte in der U-Bahn Kontakt zu der Frau aufgenommen. Im Anschluss verfolgte er sie vom U-Bahnhof Tierpark aus in eine nahe gelegene Grünanlage in der Dathepromenade und überwältigte sie dort.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt

ca. 175-180 cm groß

schlanke Statur

bekleidet mit einem fliederfarbenen Kapuzenpullover und einer blauen Jeans

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Tat oder Täter machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 - 913 402, per Telefax unter der Rufnummer (030) 4664 - 913 499, per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.