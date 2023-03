Frau vor zwei Jahren getötet: Polizei sucht Hinweise Im Fall einer vor rund zwei Jahren getöteten Frau in Berlin-Charlottenburg bittet die Mordkommission die Bevölkerung um Mithilfe. Für Hinweise zur Gewinnung ... dpa

Berlin -Im Fall einer vor rund zwei Jahren getöteten Frau in Berlin-Charlottenburg bittet die Mordkommission die Bevölkerung um Mithilfe. Für Hinweise zur Gewinnung von Beweismitteln, durch die der Täter überführt werden kann, wird eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag gemeinsam mitteilten. Sie veröffentlichten unter anderem ein Foto des Opfers und eine kurze Aufnahme einer Überwachungskamera, die laut Angaben eine verdächtige Person am Tattag in der Nähe des Tatorts zeigt. Zu sehen darauf ist ein Mann mit Rucksack und heller Schirmmütze.