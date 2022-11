Frau wird in Berlin-Buckow von Auto angefahren und stirbt Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Buckow gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Frau am Donnerstagabend von einem Auto auf... dpa



Berlin -Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Buckow gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Frau am Donnerstagabend von einem Auto auf der Marienfelder Chaussee erfasst. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und starb noch am Unfallort. Zuerst hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.