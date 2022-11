Frau wird von Auto mitgeschleift und stirbt Ein Unfall im Südosten Berlins war so schwer, dass die Feuerwehr den beteiligten Wagen anheben musste, um das Opfer zu befreien. Die Umstände des tödlichen G... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. ild Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

Berlin -Eine Frau ist in Berlin-Neukölln eine längere Strecke unter einem Auto mitgeschleift und tödlich verletzt worden. Der 35-jährige Autofahrer fuhr am Donnerstagabend auf der Marienfelder Chaussee im Stadtteil Buckow, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kurz vor der Kreuzung wendete er demnach sein Auto und fuhr noch weiter, bemerkte dann aber einen Widerstand unter dem Wagen, so die Polizei.