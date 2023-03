Frauen-Duo geht für Österreich beim ESC an den Start Wie können sich Song-Schreiberinnen im männlich dominierten Musik-Business behaupten? Mit dieser Frage fährt das Duo Teya & Salena zum ESC nach Liverpool. dpa

Wien -Das Duo Teya & Salena geht für Österreich beim Eurovision Song Contest (ESC) mit einem tanzbaren Bass-Rhythmus und einer feministischen Botschaft an den Start. Die Sängerinnen präsentierten am Mittwoch, dem Internationalen Frauentag, im Sender ORF erstmals ihren Song „Who the Hell is Edgar?“.