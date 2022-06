Der Sozialphilosoph Hans Joas sieht die aktuellen Geschlechterdebatten mit Sorge. „Die große Falle ist doch, dass eine Ungerechtigkeit nur durch eine andere abgelöst wird – und nicht durch höhere Gerechtigkeit“, sagte Joas der Augsburger Allgemeinen vom Montag. Die Gefahr zeige sich bei der Frage: „Kann eine jahrhundertelange Benachteiligung der Frauen durch plötzliche, sehr starke Bevorzugung von Frauen ausgeglichen werden?“

Die Frage der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern sieht der in Berlin lehrende Joas heute als „vermintes Gelände“. In den von den sozialen Medien angeheizten Debatten finde sich immer weniger die Gelegenheit, in Ruhe und Fairness darüber zu diskutieren. Es sei für ihn jedenfalls nachvollziehbar, „dass manche es als ungerecht empfinden, wenn man ihnen die Verantwortung für historische Verhältnisse stellvertretend zuschreibt“.