Frauen in Schlucht gestoßen: Verdächtiger von Neuschwanstein wird nicht ausgeliefert

Nachdem ein 30-Jähriger Tourist am Donnerstag offenbar zwei Frauen einen Abhang am Schloss Neuschwanstein herabgestoßen hatte, soll der Tatverdächtige zunächst nicht ausgewiesen werden. Bei dem 30-Jährigen handelt es sich um einen US-Amerikaner. Eine Frau verstarb nach dem Vorfall im Krankenhaus.

Eine Auslieferung komme derzeit nicht in Betracht, nachdem die deutschen Behörden das Ermittlungsverfahren führten, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten, Thomas Hörmann, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Im Fall einer Verurteilung sei aber später eine Überstellung zur Strafvollstreckung denkbar. Weitere Angaben machte Hörmann nicht.

Der Verdächtige befindet sich wegen des Vorwurfs des Mordes und Mordversuchs in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen zudem von einem versuchten Sexualdelikt aus. Der Verdächtige habe sich zu den Vorwürfen vor dem Ermittlungsrichter geäußert, zum Inhalt mache er aber keine Angaben, sagte Hörmann. Ob sich der 30-Jährige allein in Deutschland aufgehalten habe und wie lange er schon im Land sei, dazu gebe es derzeit keine Erkenntnisse.

Beide Frauen kamen nach dem Vorfall ins Krankenhaus. Eine 21-Jährige verstarb dort, die 22-Jährige ist weiter in Behandlung. „Wann sie entlassen wird, können wir nicht sagen“, sagte der zuständige Staatsanwalt Thomas Hörmann am Freitag dem Bayerischen Rundfunk. Sie habe bei dem Sturz Prellungen und eine Kopfplatzwunde erlitten. Die Ermittler bitten weiterhin Touristen, Fotos und Videos einzusenden.