Der sambische Trainer Bruce Mwape soll Nationalspielerinnen zum Sex gezwungen haben. Geduldet werde es, weil die Mannschaft so gute Ergebnisse erziele.

Kurz vor dem Start der Frauenfußball-WM wird gegen den Nationaltrainer der sambischen Mannschaft wegen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens ermittelt. Das berichtete unter anderem die englische Zeitung The Guardian. „Wenn er mit jemandem schlafen möchte, muss man ja sagen“, sagte eine Spielerin dem Guardian. „Es ist normal, dass der Trainer mit den Spielerinnen unserer Mannschaft schläft.“ Seit 2018 trainiert Bruce Mwape die Frauen-Nationalmannschaft und verhalf Sambia zum ersten Mal zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Wie der Guardian berichtet, hätten die Spielerinnen Drohungen erhalten, jedoch nicht von Mwape selbst. „Ihnen werden Strafmaßnahmen angedroht, wenn sie es wagen, etwas zu dem Vorfall zu sagen“, sagte eine Quelle, die die Spielerinnen kennt, dem Guardian. „Der Verband drückt ein Auge zu, weil die Frauen gute Ergebnisse erzielt haben. Es ist ihre Art, der Öffentlichkeit und den Behörden Erfolg und ein gutes Image zu zeigen. Aber hinter den Kulissen ist es sehr hässlich.“

Ermittlungen wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs laufen seit September

Der sambische Fußballverband (FAZ) teilte bereits im September 2022 mit, dass eine Untersuchung zu Vorwürfen sexuellen Missbrauchs an den Fußballverband Fifa weitergeleitet habe. Auch gegen den U17-Trainer Kaluba Kangwa soll aus den gleichen Gründen ermittelt werden.

Auf Anfrage des Guardians verwies der FAZ auf deren Aussagen vom September und wollte keine neuen Informationen mitteilen. „Obwohl uns keine offiziellen Beschwerden von irgendjemandem zu den Vorwürfen vorliegen, halten wir diese Vorwürfe für sehr schwerwiegend und haben eine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet“, sagte der Generalsekretär der FAZ, Adrian Kashala, in der Erklärung. „Wir werden bei der Lösung dieser Angelegenheit mit der sambischen Polizei und anderen relevanten Interessengruppen zusammenarbeiten.“

Im Länderspiel zwischen Deutschland (Spielerin Kathrin Hendrich, links) und Sambia (Barbra Banda, rechts) gewann das afrikanische Land am 7. Juli mit 3 zu 2. Michaela Merk/Imago

Sambia ist eine von vier afrikanischen Mannschaften, die bei der Frauen-Weltmeisterschaft in diesem Jahr teilnimmt. Das Land im südlichen Afrika spielt in der Gruppe C mit Spanien, Costa Rica und Japan.