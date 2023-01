Frauenfeindliche Sprüche in Knallbonbons: Firma entschuldigt sich Zahlreiche Nutzer empörten sich auf Twitter über misogyne Sprüche in Knallbonbons zu Silvester. War es ein Versehen? dpa

Keine schöne Überraschung versteckte sich dieses Mal in Knallbonbons von Weco, sondern frauenfeindliche Sprüche. imago/Jochen Tack

Eitorf -Der Feuerwerkshersteller Weco hat sich für frauenfeindliche Sprüche in Silvester-Knallbonbons entschuldigt. Man bedauere, dass die Sprüche in Umlauf gelangt seien, und finde die dargestellten Inhalte weder witzig noch geschmackvoll noch zeitgemäß, teilte der Hersteller am Montag auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatte ein Tweet für Aufsehen gesorgt, in dem sich der Musiker Jan Delay über angebliche Witze auf Knallbonbons-Zettelchen empört und schreibt, er sei angesichts der Frauenfeindlichkeit sprachlos. Auf den Zettelchen ging es unter anderem um Gewalt gegen Frauen.