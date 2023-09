Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben einen „feministischen Ansatz“ bei der Bekämpfung von Krebs gefordert. Wie es in einem Bericht von Gesundheitsexperten im Fachmagazin Lancet heißt, würden bei „optimaler Behandlung“ weltweit 800.000 Frauen im Jahr weniger an der Krankheit sterben. Weitere 1,5 der 2,3 Millionen Krebstodesfälle von Frauen könnten demnach durch die Beseitigung von Risikofaktoren oder durch eine frühere Diagnose verhindert werden. Um das Thema auch künftig voranzutreiben, habe sich eine interdisziplinäre Kommission mit dem Namen „Frauen, Macht und Krebs“ gebildet.

Krebs ist dem Bericht zufolge eine der drei häufigsten Todesursachen bei Frauen unter 70. Doch nach Ansicht der Experten schmälern Ungleichheit und Diskriminierung zwischen den Geschlechtern die Möglichkeiten von Frauen, Krebsrisiken zu vermeiden. Auch behindere die Ungleichheit eine rechtzeitige Diagnose bei Frauen sowie eine qualitativ hochwertige Versorgung, wie es in dem Bericht der Kommission weiter heißt.

Problematisch sei es etwa, dass beim Thema Frauengesundheit ein starker Fokus auf Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs liegen würde, obwohl auch Lungen- und Darmkrebs zu den drei häufigsten Todesursachen bei an Krebs erkrankten Frauen gehören, so die Forscher. Wie Frauen mit diesem Krankheitsbild bestmöglich behandelt werden können, stehe zu wenig im Fokus. Schon seit Jahren wird kritisiert, dass medizinische Forschung und Behandlung sich häufig am männlichen Körper orientieren.

Auch die Männerdominanz in Führungspositionen sowohl in der Krebsforschung als auch im Gesundheitswesen trage dazu bei, dass die Bedürfnisse von Frauen und ihren Körpern oft nicht genügend Beachtung finden, so die Forschenden. „Diejenigen, die die Macht haben, entscheiden, was priorisiert, finanziert und untersucht wird“, schreiben die Autoren. Frauen in der Krebsbranche berichten dem Bericht zufolge zudem über häufige Erfahrungen mit geschlechtsspezifischer Diskriminierung, einschließlich Mobbing und sexueller Belästigung.

Ein weiterer Aspekt sei, dass Frauen weltweit über weniger finanzielle Mittel als Männer verfügen, um mit krebsbedingten finanziellen Herausforderungen fertig zu werden.

Krebs bei Frauen: So soll die Behandlung und Vorsorge verbessert werden

„Unsere Kommission macht deutlich, dass geschlechtsspezifische Ungleichheiten die Erfahrungen von Frauen mit Krebs erheblich beeinträchtigen. Um dem entgegenzuwirken, muss Krebs als vorrangiges Thema der Frauengesundheit angesehen werden, und wir fordern die sofortige Einführung eines feministischen Ansatzes für Krebs“, resümiert die Co-Vorsitzende der Kommission, Dr. Ophira Ginsburg.

Um den negativen Auswirkungen der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern entgegenzuwirken und die Art und Weise, wie Frauen mit dem Gesundheitssystem interagieren, zu verändern, plädiert die Kommission dafür, „Geschlecht und Gender“ in alle krebsbezogenen Maßnahmen und Leitlinien einzubeziehen. Auch fordert sie Strategien, die darauf abzielen, das Bewusstsein von Frauen für Krebsrisikofaktoren und Krebssymptome zu schärfen. Der gleichberechtigte Zugang zu Früherkennung, Diagnose und Behandlung von Krebs müsse verbessert werden. Gleiches gelte für den Zugang zu Führungspositionen im Gesundheitswesen.

Für ihren Bericht untersuchte die Kommission bestehend aus Forschenden aus unterschiedlichen Fachgebieten das Thema „Frauen und Krebs“ in 185 Ländern. Es ist nach Angaben der Autoren die größte Studie dieser Art.