Oranienburg - Die Brandenburger Polizei hat nach dem Mord an einer 26-jährigen Oranienburgerin eine erste heiße Spur. Die zuständige Mordkommission habe einen Tatverdächtigen ermittelt, sagte Polizeisprecherin Christin Knospe der Berliner Zeitung. Der Name sei den Ermittlern bekannt, eine Festnahme gab es aber noch nicht.

„Es gibt einen Anfangsverdacht – also die unterste Stufe der drei Verdachtsstufen“, erklärte Knospe. Für einen Haftbefehl muss jedoch ein dringender Tatverdacht sowie ein Haftgrund vorliegen. Derzeit gebe es zwar einige gute Hinweise und Indizien, aber noch nicht genügend Beweise, hieß es aus Polizeikreisen. Ob die verdächtige Person schon vernommen wurde, wollte die Sprecherin aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht kommentieren.

Ob ein Hinweis aus der Bevölkerung die Ermittler auf die Spur brachte, war zunächst unklar. Die Brandenburger Polizei hatte am vergangenen Freitag Screenshots aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen Bianca S. am 15. Juli gegen 13 Uhr auf dem Bahnhof Oranienburg, kurz nachdem sie das letzte Mal von Bekannten gesehen wurde. Es sind die letzten Bilder, die die junge Mutter lebend zeigen.

Traf Bianca S. ihren Mörder in der Nähe des alten Nazi-Bunkers?

Vier Tage nach dem Besuch am Bahnhof wurde ihre Leiche im alten Nazi-Bunker „Karo Ass“ im Ortsteil Friedrichsthal gefunden. Besucher der Anlage hatten abends die tote Frau in den alten Gemäuern mitten im Wald entdeckt und die Polizei alarmiert. Ihr Fahrrad, mit dem sie am Tag ihres Verschwindens unterwegs war, fanden die Ermittler in der Nähe des Fernmeldebunkers. Die Polizei geht davon aus, dass sie damit in das Waldgebiet fuhr. Ob sie dort jemanden treffen wollte, sei Bestandteil der Ermittlungen.

Die Ermittler gehen nicht von einem Sexualdelikt aus. Bei der Obduktion der Leiche wurden nach Angaben der Polizei keine Spuren für eine Vergewaltigung gefunden. Dem Ergebnis der Untersuchungen zufolge starb die junge Frau kurz nach ihrem Verschwinden. Das Motiv des Täters ist unklar.