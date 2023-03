Berliner S-Bahn-Verkehr am Frauentag eingeschränkt: Diese Linien sind betroffen

Am Frauentag kommt es in Berlin zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Am Frauentag kommt es in Berlin zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Annette Riedl/dpa

Wegen des Feiertags (Frauentag) in Berlin kommt es am Dienstagabend und Mittwoch zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Wie die S-Bahn Berlin mitteilte, sind insbesondere die Linien S8, S9 und S45 betroffen.

Die Züge fahren am Mittwoch wie an einem Samstag. Da es sich um einen Feiertag handelt, fahren die S- und U-Bahnen in Berlin auch in der Nacht zum Donnerstag so wie an einem Wochenendtag.

Wie die S-Bahn weiter mitteilt, kommt es im südlichen Abschnitt der S8 zu Einschränkungen: Ab 18 Uhr fahren die Züge zwischen den Bahnhöfen Grünau und Wildau nicht mehr. Der letzte Zug ab Grünau hält um 17.47 Uhr. Vorher fährt die Linie im 20-Minuten-Takt.

Veränderter Verkehr in Berlin: Fahrgäste können auf Regionalzug ausweichen

Auch die S9 und S45 fahren am Feiertag im unregelmäßigen Takt. Beide Linien fahren am Dienstag sowie am Mittwoch alle 20 Minuten. Besonders Reisende, die zum Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) müssen, sollten deshalb ihre Anfahrt frühzeitig organisieren.

Fahrgäste im südlichen Abschnitt der #S8 beachten bitte: Aufgrund des #Frauentags wird am heutigen Dienstag (07.03.) wie an einem Freitagnachmittag gefahren, d.h. zwischen #Grünau und #Wildau verkehrt die S8 nur bis 18 Uhr anstatt bis 19:30 Uhr. (letzter Zug ab Grünau: 17:47 Uhr) — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) March 7, 2023

Die Regionalzüge fahren hingegen im gewohnten Takt. Das liegt an einer Sonderregelung: In Brandenburg gilt der Frauentag nicht als gesetzlicher Feiertag, so dass in dem Bundesland der öffentliche Verkehr wie gewohnt fährt. Berlin und Brandenburg einigten sich auf den gewohnten Fahrablauf für Regionalzüge, so dass auch Reisende am BER auf diese ausweichen können.