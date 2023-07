Freibäder in Berlin: Einlass bald nur noch mit personalisierten Tickets

who

Nach den Gewaltvorfällen in Berliner Freibädern zieht der Berliner Senat Konsequenzen. Künftig muss am Eingang der Personalausweis oder Schülerausweis vorgezeigt werden.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Spranger wollen, dass jeder Besucher künftig am Eingang eines Freibads in Berlin seinen Ausweis zeigen muss. Online-Tickets soll es nur noch nach Registrierung geben, wer spontan eine Karte kauft, wird am Einlass registriert. Kinder können sich mit einem Schülerausweis ausweisen.

Mit dieser Maßnahme soll sichergestellt werden, dass Hausverbote für Randalierer auch durchgesetzt werden können. Das verkündeten Wegner und Spranger am Donnerstag nach einem Besuch im Prinzenbad in Kreuzberg.

Das Columbiabad in Berlin-Neukölln war am Sonntag zum wiederholten Mal wegen Auseinandersetzungen frühzeitig geschlossen und geräumt worden. Seither ist das Bad wegen hohen Krankenstandes geschlossen. Auch im Sommerbad Pankow und im Prinzenbad in Kreuzberg gab es Auseinandersetzungen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Des Weiteren soll es mehr Videoüberwachung an den Eingängen und Zäunen von Freibädern geben, verstärkte Zäune, mehr Sicherheitspersonal und mobile Polizeiwachen, zunächst vor dem Prinzenbad und dem Columbiabad. Mitarbeiter der Bäder sollen durch die Polizei geschult werden.