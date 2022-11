Freiburger Mediziner: Coronaepidemie verliert an Kraft Die Werte sind rückläufig. Ist die Herbstwelle schon vorbei und die Coronakrise nun überwunden? dpa

ARCHIV - Eine Frau macht einen Corona-Selbsttest. Mehrere Indiktaoren deuten einem Experten zufolge darauf hin, dass die Corona-Herbstwelle ihren Höhepunkt überschritten hat. Bernd Weißbrod/dpa

Freiburg -Die Coronaepidemie verliert nach Einschätzung des Freiburger Epidemiologen und Mediziners HajoGrundmann an Kraft. „Wir müssen uns jetzt nicht mehr so vor Corona in Acht nehmen wie vor 33 Monaten, als es eine Virusinfektionwar, gegenüber der die Weltbevölkerung überhaupt keine Immunität aufzuweisen hatte“, sagte der Experte der Tageszeitung „Badische Zeitung“.