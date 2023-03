Freie Schule in Angermünde wird zum Windrad-Betreiber Die Freie Schule in Angermünde (Uckermark) will künftig aus den Erträgen einer Windkraftanlage Projekte an der Bildungseinrichtung finanzieren. Dazu hat der ... dpa

Angermünde -Die Freie Schule in Angermünde (Uckermark) will künftig aus den Erträgen einer Windkraftanlage Projekte an der Bildungseinrichtung finanzieren. Dazu hat der Schul-Trägerverein nach eigenen Angaben mit dem Unternehmer Jan Teut eine GmbH als Betriebsgesellschaft gegründet. Ihr gehört eine acht Millionen Euro teure Windkraftanlage zwischen Welsow und Kerkow (Uckermark), die noch im März dieses Jahres in Betrieb gehen soll. Nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie ist das Projekt deutschlandweit bisher einmalig.