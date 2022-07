Der Nachtclub „Agostea“ ist in Koblenz bekannt für Pop- und Schlagermusik. Mit einer Werbeaktion in den sozialen Medien erlangte der Partytempel jüngst auch überregionale Bekanntheit.

Um mehr Gäste in die Disko und damit auf die Tanzfläche zu locken, griffen die Betreiber zu einer vermeintlich ausgeklügelten Marketingstrategie. Unter dem Motto „Girls Attack“ sollte am 01. Juli eine Party stattfinden, die Frauen in knapper Kleidung und hohen Schuhen einen Freiverzehr von 15 Euro gewährte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Agostea Koblenz (@agosteakoblenz) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der freiwillige Dresscode: Mini-Rock, Hot Pants und High Heels. Auf Instagram heizte das Werbevideo der Diskothek die Diskussion zusätzlich an: „Sorry Männer, heute habt ihr nichts zu sagen. Aber viel zu gucken!“. Es gebe nur eine Regel: „Die Ladys haben das Sagen!“ Reingelassen werden Besucher schon ab 16 Jahren.

In den sozialen Netzwerken kam die Werbeaktion weniger gut an. Eine Nutzerin schrieb beispielsweise in den Kommentarbereich: „Peinlich 2022 Sexualisierung von Menschen als Marketing Strategie vor allem bei na Party ab 16? Ihr wollt ernsthaft das Teenies sich für Freisuff ausziehen?“

Der Betreiber rechtfertigte die Aktion gegenüber Ben Kurier, es sei völlig normal heutzutage. „Fahren sie doch einmal nach Mallorca. Dort laufen auch leicht bekleidete Frauen herum und was wir machen, tun mittlerweile alle Discotheken.“, so der Agostea-Betreiber.

Das „Agostea“ warb auf Facebook indes weiter mit der umstrittenen Sonderaktion. Allerdings sei das Angebot nun auch für Männer gültig. „ Alle Mädels & Jungs mit High Heels im Minirock oder Hotpants kassieren heute 15 Euro Freiverzehr bis 23 Uhr!“, heißt es in einem Post.