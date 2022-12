Freitag Streiks bei Ikea und Thalia in Berlin Die Beschäftigten von Ikea und Thalia in Berlin und Brandenburg sollen aus Solidarität mit den Galeria-Mitarbeitern die Arbeit niederlegen. Am Vormittag ist eine Streikversammlung in Wedding geplant. dpa

Eine Ikea-Filiale. Für Freitag hat Verdi die Ikea- und Thalia-Beschäftigten zu Streiks aufgerufen. imago/Manfred Segerer

Berlin -Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Einzelhandelsbeschäftigten von Ikea und Thalia in Berlin und Brandenburg für Freitag zu Streiks aufgerufen. Die Streikversammlung finde um 11.30 Uhr vor dem Karstadt-Haus in der Müllerstraße in Berlin-Wedding statt, teilte die Gewerkschaft am Donnerstagabend mit. Damit solle Solidarität für die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof gezeigt werden. Zahlreiche Filialen des Warenhauskonzerns stehen vor dem Aus.