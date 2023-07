Der Messengerdienst WhatsApp hat am Donnerstag zwei neue Funktionen für Benutzer freigeschaltet: Anrufe von Unbekannt stummschalten und den Datenschutz-Check. Das gab die Meta-Tochter WhatsApp am Donnerstag auf ihrem offiziellen Blog bekannt. Die beiden Funktionen sind Teil einer Reihe von Neuerungen, die WhatsApp in den vergangenen Wochen freigeschaltet hat. Dazu gehört auch die Geheime-Chats-Funktion, mit der man Chats vor neugierigen Augen verbergen kann.

Die wichtigsten neuen Funktionen bei WhatsApp – ein Überblick.

Die Fremdgeh-Funktion

Seit Mitte Mai gibt es bei WhatsApp die Chatsperre-Funktion. Gesperrte Chats stehen nicht im Posteingang, sondern in einem eigenen Ordner. Wer an diesen Ordner herankommen will, muss entweder das Gerätepasswort eintippen oder sich biometrisch zum Beispiel mit dem Fingerabdruck verifizieren. Außerdem ploppen Nachrichten aus diesen Chats nicht auf, während das Handy benutzt wird.

„Aus unserer Sicht ist diese Funktion besonders für Personen geeignet, die ihr Telefon von Zeit zu Zeit mit anderen Familienmitgliedern teilen, oder für Situationen, in denen gerade jemand anderes dein Telefon in der Hand hält, während eine besondere Chat-Nachricht eingeht“, heißt es im WhatsApp-Blog. Oder eben für alle, die eine Affäre haben. Blöd nur, wenn der Partner oder die Partnerin das Gerätepasswort kennt. Oder wegen der bloßen Existenz eines „Gesperrte-Chats“-Ordners misstrauisch wird.

Anrufe von Unbekannt stummschalten

Mit dieser Funktion kann man Anrufe von unbekannten Nummern automatisch aussortieren. Die Anrufe erscheinen zwar in der Anrufliste, wenn es sich um eine reguläre Nummer handelt, das Telefon klingelt aber nicht. Spam-Nummern werden auch in der Anrufliste nicht angezeigt.

Nachrichten bearbeiten

Seit Ende Mai ist es auf WhatsApp möglich, Nachrichten zu bearbeiten. Das geht allerdings nur im Zeitraum von 15 Minuten nach dem Absenden der Nachricht. Zum Bearbeiten drückt man lange auf eine gesendete Nachricht und wählt im angezeigten Menü „Bearbeiten“. Bearbeitete Nachrichten werden als bearbeitet angezeigt.

WhatsApp-Kanäle abonnieren

Telegram-Kanäle haben in den vergangenen Jahren für viel Wirbel gesorgt. In entsprechenden Kanälen bekommt man nämlich alles von Nachrichten, über Fake News, also Nachrichten, die so tun als wären sie welche, bis hin zu Drogen. Die Kanäle lassen sich dort ganz einfach über die Suchfunktion suchen.

Ganz ähnlich funktioniert es auch bei WhatsApp. Man kann dort ein Verzeichnis durchsuchen und auswählen, wer einem in den entsprechenden Kanälen Nachrichten schicken soll: zum Beispiel Behörden, Medien oder Mannschaften. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt es bei den Kanälen nicht, weil sie dafür konzipiert wurden, ein möglichst breites Publikum anzusprechen.

„Kumpel-Modus“: Whatsapp auf mehreren Handys nutzen

Seit April kann man WhatsApp auf mehr als einem Smartphone gleichzeitig nutzen. Ein Account kann seitdem auf bis zu vier Geräten laufen. Das Verknüpfen funktioniert wie bei WhatsApp-Web.

Neuerungen bei Umfragen

Bei der Umfrage-Funktion gibt es seit April drei Neuerungen: Man kann festlegen, dass alle, die teilnehmen, nur mit einer einzigen Antwort abstimmen können.

Man kann in den Chats nach Umfragen suchen.

Man kann einstellen, dass man benachrichtigt wird, wenn sich bei den Umfragen etwas tut.

Datenschutz

Datenschutz-Themen sind eigentlich immer anstrengend und langweilig. Wichtig sind sie trotzdem. Seit Donnerstag kann man sich mit dem Datenschutz-Check über alle Sicherheitsoptionen informieren lassen.