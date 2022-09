Zum ersten Mal seit fast drei Jahren hat in der australischen Metropole Melbourne wieder ein Kreuzfahrtschiff angelegt. Die „Coral Princess“ fuhr am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in den Hafen der Millionenstadt ein, nachdem der Kreuzfahrtsektor wegen der Corona-Pandemie seit 2020 völlig zum Erliegen gekommen war, wie australische Medien berichteten.

Australien hatte mit extrem strengen Regeln auf das Virus reagiert. In Melbourne wurde einer der weltweit längsten Lockdowns verhängt: Für die Menschen in der Millionenstadt gab es insgesamt 262 Tage lang strikte Ausgangsbeschränkungen.

Der Luxusliner hatte 2500 Passagiere an Bord. Sie wurden in Melbourne mit Samba-Tänzern und Champagner empfangen. Die Zeitung „The Age“ sprach von einem „Meilenstein“ auf dem Weg der Stadt zurück zur Normalität. Das Schiff war in Sydney gestartet und ist unterwegs nach Südaustralien.