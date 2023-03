Freudenberg sucht nach Luises Tod wieder Weg zu Normalität Fast eine Woche ist der gewaltsame Tod der 12-jährigen Luise aus Freudenberg nun her. Doch viele Fragen der trauernden Menschen nach dem Hintergrund der Tat ... Marc Herwig , dpa

Unbekannte haben am Fundort der ermordeten Luise Blumen aufgestellt. Roberto Pfeil/dpa

Freudenberg/Siegen -Kerzen, bunte Frühlingsblumen, ein kleines Windrad: Nachdem die Polizei ihre Absperrungen entfernt hat, haben viele Menschen kleine Zeichen ihrer Anteilnahme an die Stelle gebracht, an der die 12-jährige Luise aus Freudenberg erstochen wurde. Spaziergänger hielten inne, einige hatten Tränen in den Augen.