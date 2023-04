Freundlicher Ostermontag - danach wird es regnerisch Am Ostermontag hält der Frühling Einzug in Deutschland. Am Oberrhein kann es bis zu 20 Grad warm werden. dpa

Offenbach -Osterspaziergänger können sich freuen: Am Ostermontag ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes von der Ostsee bis in den Süden länger freundlich, von der Börde und Brandenburg bis zu den Alpen sogar verbreitet wolkenlos. Nur im Nordwesten ziehen Wolken auf, die das Osterwetter trüben, berichteten die DWD-Meteorologen am Sonntag.