Frida Lilly, Manuel, Leonie: Neujahrsbabys sind da Mit Beginn des neuen Jahres geraten immer auch die Neujahrsbabys in den Blick. Spannend ist jedes Mal, wer bei der Geburt die Nase vorn hat im Land. Zwei Ges... dpa

HANDOUT - Die kleine Frida Lilly kam bereits kurz nach Mitternacht um 0.23 Uhr im Sana-Klinikum Niederlausitz in Lauchhammer auf die Welt. Sana-Kliniken Niederlausitz/dpa

Lauchhammer/Potsdam -Den ersten Tag des neuen Jahres als Geburtstag zu haben, ist schon etwas Besonderes: Am eiligsten hatte es die kleine Frida Lilly, die kurz nach Mitternacht um 0.23 Uhr im Sana-Klinikum Niederlausitz in Lauchhammer geboren wurde - laut Mutter Jessica Ziemann ihr „kleiner Silvesterknaller“. Die Geburt ihrer Tochter haben die inzwischen zweifachen Eltern sehnsüchtig erwartet, wie sie berichteten. Und auch der zweieinhalbjährige Bruder Fritz Willy freue sich darauf, seine kleine Schwester kennenzulernen. „Wir haben es mit den Feiertagen bei den Geburtsdaten unserer Kinder“, so Jessica Ziemann lächelnd. „Unser Fritz Willy ist am 1. Mai auf die Welt gekommen und Frida Lilly am 1. Januar.“