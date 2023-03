Luisa Neubauer ruft für Freitag zum Klimastreik in Berlin auf

Wenn es nach den Klima-Aktivisten von Fridays for Future geht, sollen am Freitag in mehreren Städten Tausende Menschen auf die Straße gehen.

Knapp eine Woche nach dem gescheiterten Volksentscheid zur Klimaneutralität 2030 wollen die Klima-Aktivisten auf die Straße gehen und demonstrieren. Den in dieser Woche vereinbarten Klima-Kompromiss von SPD, Grünen und FDP wollen Luisa Neubauer und ihre Mitstreiter nicht hinnehmen.

Daher wollen Fridays for Future an diesem Freitag in zehn Städten demonstrieren und mobilisieren kurzfristig in den sozialen Medien. Gestreikt werden soll in Berlin, Dresden, Rostock, Düsseldorf, Freiburg, Lüneburg, Karlsruhe, München, Oberkirchen und Tübingen. Am Samstag sollen zudem Hamburg, Lübeck und Paderborn folgen.

Es ist unfassbar.



Wir rufen zum Klimastreik auf: Freitag, 14:00 Uhr - Berlin, Invalidenpark/Verkehrsministerium. #Koalitionsauschuss — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) March 29, 2023

In Berlin soll die Demonstration um 14 Uhr mit einer Kundgebung im Invalidenpark am Verkehrsministerium beginnen. Gegen 14.30 Uhr sollen die angemeldeten 1000 Teilnehmer in Richtung Reinhardtstraße laufen, um mit einem Zwischenstopp vor der FDP-Bundesparteizentrale zu demonstrieren. Der Demonstrationszug soll kurz darauf über die Konrad-Adenauer-Straße zum Bundeskanzleramt ziehen, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Der gesamte Klima-Demonstration soll vier Stunden dauern. Die Polizei rät dazu, die Bereich um Invalidenstraße, Reinhardstraße und Regierungsviertel weiträumig zu umfahren.