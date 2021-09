Fridays for Future: Klimaproteste in Berlin und weltweit In 80 Ländern und 350 deutschen Städten sind heute Klimaproteste geplant.

Allein in Berlin wollen rund 20.000 Menschen demonstrieren.

Greta Thunberg soll um 14.30 Uhr vor dem Reichstagsgebäude eine Rede halten.

Demo zieht durch Berlin-Mitte, über 6000 Teilnehmer

13.45 Uhr: Schätzungsweise 6000 bis 10.000 Menschen haben sich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstagsgebäude versammelt. Unter ihnen ist auch Greta Thunberg. Sie ziehen jetzt durch die Innenstadt und wollen um 14.30 Uhr wieder vor dem Bundestag sein. Dann will Greta Thunberg ihre Rede halten. Thunberg sei extra nach Berlin gekommen, weil Deutschland eine der größten Industrienationen sei und somit Mitverursacher des Klimawandels, heißt es von den Aktivisten. Vor dem Start des Demozugs teilte Fridays for Future für die Stadt Berlin noch einige Forderungen mit: Bis 2030 soll die Klimaneutralität in der Hauptstadt erreicht sein. Berlin soll autofrei werden und der ÖPNV kostenfrei. Außerdem soll es in Berlin ein eigenes Schulfach für Klimaschutz geben.

Hafeneinfahrt in Dover blockiert: 17 Festnahmen

13.15 Uhr: Klimaaktivisten blockieren in Großbritannien immer noch die Hafeneinfahrt in Dover: Lastwagen und andere Fahrzeuge, die den Hafen erreichen wollten, kämen derzeit nicht durch. Die Polizei nahm 17 Beteiligte fest. Berichten zufolge bildeten sich vor dem Hafen Staus.

Die Aktivistinnen und Aktivisten von „Insulate Britain“ hatten in den vergangenen Wochen mit ihren Aktionen bereits mehrfach für erhebliche Störungen im Verkehr gesorgt – etwa, indem sie sich auf Spuren der Autobahn M25 klebten. „Wir müssen die Wahrheit über den akuten Horror der Klimakrise aussprechen“, sagte ein Sprecher der Organisation. Es brauche schnell große Veränderungen in notwendigem Maßstab.

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bei Klima-Protesten in Köln

13 Uhr: Überraschender Gast: Annalena Baerbock wird am Freitag bei der Demonstration von Fridays for Future in Köln mitlaufen. Die Grünen-Kanzlerkandidatin kam zwei Tage vor der Bundestagswahl unangekündigt zu einem der Treffpunkte für den so genannten Klimastreik der Umweltbewegung. Am Nachmittag wird Baerbock zum bundesweiten Wahlkampfabschluss ihrer Partei in Düsseldorf erwartet.

Die Wahl am Sonntag ist eine Klimawahl. So wie in Köln gehen heute deutschlandweit zehntausende Kinder, Jugendliche und Menschen jeden Alters beim #Klimastreik auf die Straße und machen deutlich: Sie wollen den Aufbruch, weil sie wissen, dass es um unser aller Zukunft geht. pic.twitter.com/ii8eEJ79Q1 — Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 24, 2021

Schüler und „Omas for Future“ auf dem Reichstagsrasen

12.40 Uhr: Der Platz vor dem Reichstag ist voller Menschen. Es fliegen Seifenblasen, es wehen die grünen Fahnen von Fridays for Future. Zwei Moderatoren rufen: „Was wollt ihr?“. Die Antwort der Massen: „Climate justice“. Ein Zwölfjähriger aus der siebten Klasse spricht. Er sagt, er könne erst bei der übernächsten Wahl wählen, in acht Jahren sei sein CO2-Budget aber schon aufgebraucht. Es spricht auch eine „Oma for Future“. Sie sagt, sie schäme sich, wie wenig ihre Generation getan habe gegen den Klimawandel. Vor 23 Jahren sei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) doch schon Umweltministerin gewesen.

AFP/Tobias Schwarz Klima-Demo in Berlin: Das Schild „Smells like air pollution“ (riecht nach Luftverschmutzung) spielt auf den berühmten Grunge-Song „Smells like teen spirit“ von Nirvana an.

Planänderung: Greta Thunberg tritt erst zum Schluss auf

11.40 Uhr: Kurz vor dem Start der Kundgebung befinden sich zwischen 500 und 1000 Leute vor dem Reichstagsgebäude. Die Demo-Teilnehmer sind aus dem gesamten Bundesgebiet angereist. Der Erfurter Musiker Clueso will auftreten. Und es gibt eine Planänderung: Greta Thunberg wird erst um 14.30 Uhr reden, nicht wie geplant um 12 Uhr.

Auch Proteste in München, Stuttgart und Hamburg

10.30 Uhr: Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will mit vielen Tausend Menschen an diesem Freitag demonstrieren. Die 18-jährige schwedische Initiatorin von Fridays for Future, Greta Thunberg, will dabei vor dem Reichstagsgebäude in Berlin eine Rede halten. Zu der Berliner Demonstration „Alle fürs Klima“ sind 20.000 Teilnehmer bei der Polizei angemeldet. In großen Städten wie Hamburg, München oder Stuttgart sind ebenfalls größere Kundgebungen angesagt.

Die Demonstrationen sind Teil des internationalen Aktionstags für mehr Klimaschutz, in Deutschland soll es in mehr als 350 Städten Proteste geben. International sind über 1400 Aktionen geplant.

In Berlin gibt es ab 12 Uhr eine erste Kundgebung auf dem Platz der Republik. Die Demonstranten wollen dann eine Runde durchs Regierungsviertel und zurück zum Reichstagsgebäude laufen. Schon ab dem Vormittag sind zahlreiche Fahrraddemonstrationen von verschiedenen Plätzen in der Stadt aus zum Regierungsviertel angekündigt. Einige Fahrradkorsos von Schülern starten direkt vor den Schulen.

Zeitgleich läuft rund ums Brandenburger Tor weiter der Aufbau von Bühnen und Infrastruktur für den Berlin-Marathon am Samstag und Sonntag. Wegen der vielen Absperrungen sind Verkehrsbehinderungen und Staus in der Innenstadt zu erwarten.

Proteste in 80 Ländern weltweit, Hafeneinfahrt von Dover blockiert

10 Uhr: Klimaproteste finden an diesem Freitag in aller Welt statt: Die Organisation Fridays for Future hat in mehr als 80 Ländern in der ganzen Welt zum Klimastreik aufgerufen, um von den politisch Verantwortlichen eine ambitioniertere Klimaschutzpolitik zu fordern.

Beispielsweise in Großbritannien gibt es Aktionen: Klimaaktivisten der Organisation „Insulate Britain“ haben am Freitagmorgen den Eingang des Hafens von Dover blockiert. Das bestätigte eine Sprecherin der Hafenpolizei. Lastwagen und andere Fahrzeuge, die den Hafen erreichen wollten, kämen derzeit nicht durch. Die Polizei sei vor Ort im Einsatz. Berichten zufolge bildeten sich vor dem Hafen Staus.